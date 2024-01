Jorge Costa: «Se domingo alguém jogar pressionado, será o Marítimo»

"É talvez um dos melhores plantéis da 2.ª Liga. Uma belíssima equipa, que vai exigir da nossa parte aquilo que temos vindo a fazer desde o primeiro dia, umas vezes muito bem, outras, não tão bem, mas amanhã [domingo] vai ser preciso um AVS no melhor dos seus aspetos de jogo", atirou o técnico de 52 anos, complementando: "Nós estamos muito tranquilos. Estamos numa boa posição e estamos a fazer as coisas bem feitas. Não somos pressionados nem diariamente, nem semanalmente por ninguém, a não ser para fazer as coisas bem feitas. Não querendo fugir da minha responsabilidade, se amanhã alguém jogar pressionado, será o Marítimo."Jorge Costa considera ainda que é "ótimo" voltar a jogar perante o seu público, mas desvaloriza que a vitória valha mais na condição de visitado: "Em casa ou fora, queremos voltar muito às vitórias. São três pontos e somos a equipa da 2.ª Liga com mais vitórias, porque gostamos de ganhar e fazer as coisas bem feitas. É evidente que em casa as coisas não têm corrido tão bem como fora de portas, não consigo explicar o porquê. O jogo é em casa, ótimo, mas se fosse fora o pensamento seria o mesmo.""É um jogo em que queremos jogar muito. Queremos ganhar e fazer as coisas bem feitas, não há nenhum sentimento em especial. Claro que o Marítimo é uma equipa de 1.ª Liga, desceu o ano passado, tem estrutura, jogadores e equipa técnica de 1.º escalão. Que sirva para valorizar aquilo que queremos fazer amanhã", considerou o técnico do AVS SAD.