Jorge Costa: «Trabalhar com o Nenê diariamente dá-me gozo»

Jorge Costa era naturalmente um treinador satisfeito após o triunfo do seu AVS SAD diante do Vizela , que coloca a equipa da Liga Sabseg na fase de grupos da Allianz Cup. Na análise à partida, o técnico da formação da Vila das Aves enalteceu ainda o facto da equipa por si orientada ter afastado pela segunda ronda consecutiva um conjunto da divisão superior."Este resultado deixa-me orgulhoso dos meus jogadores, pela importância de acreditarmos no processo. Defrontámos duas equipas de outro escalão, mas sem medo de jogar olhos nos olhos. Estou muito orgulhoso, estamos num processo de crescimento e é muito mais fácil crescer com vitórias", comentou o técnico, que deixou ainda rasgados elogios ao veterano Nenê, autor do golo da vitória no dia em que completa 40 anos."É extraordinário, mas não vou dizer que seja uma surpresa. Trabalhar com o Nenê diariamente dá-me gozo e faz-me pensar que se tivesse sido um profissional como ele talvez tivesse prolongado a minha carreira por mais uns anos".