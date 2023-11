Lembra-se de Rabiola? Terminou a carreira e vai ser treinador na formação do AVS SAD

Chegou a ser apontado como um dos mais entusiasmantes valores da sua geração. Cresceu no V. Guimarães, chegou ao FC Porto, passou pelo Sp. Braga e por muitos outros clubes nacionais, além de contar uma experiência na Polónia, no Piast Gliwice. Agora, aos 34 anos, Rabiola dá a carreira por terminada, depois de na última época ter alinhado no Vila Meã, do Campeonato de Portugal, e vai dedicar-se à carreira de treinador.Foi o próprio ponta-de-lança que se despediu da vida de futebolista e anunciou o seu novo passo no futebol. "Hoje termino uma etapa, termino o sonho da minha vida, o sonho ao qual me dediquei e trabalhei desde os 8 aos 34 anos, onde ri, chorei (muito), ganhei e perdi, mas acima de tudo fez o que sou hoje e o que quero ser no futuro. Hoje inicío também uma nova etapa, a paixão pelo treino. Quero agradecer ao AVS SAD por me abrir as portas nesta nova etapa, onde vou ter a oportunidade de ensinar, partilhar toda a minha experiência e acima de tudo de aprender. O treino passou a ser, nestes últimos anos de carreira, o meu principal foco de aprendizagem onde me formei, tirei notas, li, estudei e acima de tudo serviu para saber aquilo que eu não quero. Quero ajudar os jogadores em tudo aquilo que lhes possa servir para jogarem um jogo em que faz falta conviver. Isto não é ténis. São 11 pessoas que necessitam de outra para os coordenar, mas, no campo, a eleição da jogada, do passe, do drible, do remate, quero que corresponda totalmente aos futebolistas. Estou preparado e certamente o futuro será risonho", escreveu Rabiola, nas suas redes sociais.