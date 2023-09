Léo Alaba castigado com dois jogos de suspensão por insultar e confrontar árbitro assistente

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou, esta sexta-feira, que Léo Alaba, jogador do AVS SAD, foi sancionado com dois jogos de suspensão na sequência da expulsão durante a partida com o Arouca, de terça-feira, a contar para a 1.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup.O lateral-direito brasileiro viu o cartão vermelho direto nos descontos da 2.ª parte devido a protestos. Segundo o relatório do árbitro, o jogador foi expulso por "protestar uma decisão da equipa de arbitragem, encostando a cabeça junto do árbitro assistente e proferindo as seguintes palavras na direção do mesmo: 'vai para a p... que pariu'". No final da partida, Léo Alaba dirigiu-se ao balneário da equipa de arbitragem para pedir desculpas.Com este castigo, Léo Alaba, que tem sido presença assídua no onze de Jorge Costa, está fora das opções do técnico para a visita ao AVS SAD, este domingo, e também para a receção ao Penafiel, a 9 de outubro, em encontro da 7.ª jornada da Liga Sabseg.