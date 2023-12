Luís Silva: «A qualidade do Benfica e a falta de frescura tirou-nos lucidez»

Apesar da derrota () em casa do Benfica, Luís Silva, capitão do AVS SAD, gostou da exibição da equipa e afirmou que o resultado foi demasiado avolumado para aquilo que foi a história do encontro."Foi pesado para o que demonstrámos. Viemos jogar o jogo pelo jogo. Transportámos o que fazemos na 2.ª liga. Depois, a qualidade do Benfica e a falta de frescura tirou-nos lucidez. Demos uma boa imagem e mostramos que há qualidade na 2.ª Liga. A nossa ideia tem resultado e causa mossa. Conseguimos contra o Benfica. Sofremos dois golos por erros nossos. No nosso campeonato não se nota tanto mas nestes jogos paga-se caro. Mas dá-nos esperança para o futuro. Comprámos esta ideia em junho e não a vamos vender", disse o médio de 31, à Sport TV, abordando também a ausência do técnico Jorge Costa por castigo: "Temos uma equipa técnica de qualidade. Tivemos o Marco no banco, mas não notámos diferença. Claro que é o líder e faz diferença, mas não foi por ai."