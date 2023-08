Luther Singh perto de reforçar o AVS SAD

Luther Singh tem praticamente tudo acertado para ser reforço do AVS SAD. O extremo, de 26 anos, tem contrato com o FC Copenhaga, da Dinamarca, até 2025, mas já sabe que não entra nas contas do clube que esta época vai estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, pelo que o seu destino deverá ser novamente Portugal.Luther Singh chegou a Portugal em 2016 para representar a equipa B do Sp. Braga, mas foi no Paços de Ferreira, Moreirense e Chaves que mais se destacou. Se tudo correr como previsto, a SAD avense vai anunciar o reforço nas próximas horas.