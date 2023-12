Marco Leite elogiou Nenê: «Continua a dar golos e assistências»

Marco Leite orientou o AVS SAD na vitória diante do FC Porto B (2-3), face à suspensão que Jorge Costa está a cumprir. E, mesmo com o treinador principal a ver da bancada, os avenses conquistaram os três pontos, parte pela boa exibição defensiva, tal como o técnico adjunto salientou."Somos a 2.ª melhor defesa do campeonato, fizemos jus a isso. No entanto, sofremos alguns golos vindos do espaço que demos, aí encurtámos os espaços muito mal. Porém, o resultado é positivo porque o coletivo fez muito bem o seu trabalho. Acredito que o FC Porto B também tem o seu mérito, isso é óbvio, é uma equipa muito boa", disse, revelando que a "juventude" dos dragões teve algum impacto, mas não foi o suficiente."Na conferência anterior, fiz questão de frisar não só a jovialidade e técnica do FC Porto B, como também a maturidade que apresentam, mesmo sendo uma equipa B. Alguns destes miúdos já fizeram minutos na 1ª Liga, isso só pode representar a qualidade que têm. Os miúdos que o António [Folha] meteu na 2ª parte mexeram com o jogo. E são mesmo isso, apenas miúdos ao olho nu. Parece-me a mim que a jovialidade é um ponto forte, sempre. Mas não interessa se têm 18 ou 40 anos, desde que haja competência e qualidade. Como o Nenê, por exemplo, que continua a dar-nos golos e assistências, como hoje. É um jogador fenomenal, fica difícil dizer que ele tem a idade que tem", refletiu Marco Leite.John Mercado foi lançado logo no início da segunda parte, após o intervalo, em detrimento de Idrissa Dioh, fator que o adjunto também explicou. "O Mercado vinha de uma lesão. Teve um problema na coxa direita e tinha limitações mecânicas, sentimos que não valeria a pena gastá-lo e utilizá-lo demasiado hoje. Se entrasse mais cedo, podia fazer outras coisas, mas esteve muito bem. Aliás, voltou a estar. Achamos que o Mercado, como é um jogador de profundidade e mais velocista do que o Idrissa, que dá mais apoio e é mais técnico, deu-nos uma mais valia no final, como se veio a notar no resultado", frisou Marco Leite.