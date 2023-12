Marco Leite sobre Jorge Costa: «O nosso treinador continua connosco. É sempre o nosso líder»

Face à suspensão que Jorge Costa enfrenta, devido aos comentários feitos para com o árbitro do encontro com o Benfica B , será Marco Leite, adjunto do técnico, a comandar o AVS SAD na visita ao FC Porto B, neste sábado. Nesse sentido, o técnico de 49 anos vincou que o ex-internacional "estará sempre" presente na personalidade da equipa."É futebol, é isto. O nosso treinador continua connosco. Não tenho dúvidas que a equipa se vai apresentar no melhor nível. É sempre o nosso líder", revelou, fazendo uma análise ao próximo adversário. "O FC Porto B não é mais do que um nome. Tem jogadores jovens, mas com uma maturidade acentuada. Tem atletas com uma potencialidade individual muito grande. Em coletivo criam dinâmicas muito interessantes", atirou, ainda frisando que os avenses têm "as suas próprias armas".Como tal, a vitória com o Benfica B, na última jornada, continua bem presente na cabeça dos jogadores e estes quererão dar início a uma sequência positiva com os dragões. "Ultrapassámos um momento mau, mas mesmo nos jogos em que não ganhámos estivemos bem, na maioria. Em momentos pontuais perdemos e, na minha opinião, não foi totalmente merecido. Ganhar é o nosso objetivo"."As perspetivas são sempre as mesmas. Todos os jogos são difíceis, com as suas devidas preocupações. É com isso que temos vivido estas jornadas todas. Sempre com a mesma atitude, positivismo e trabalho diário, a tentar equilibrar a equipa sempre da melhor maneira. Amanhã não é exceção", concluiu Marco Leite, em concordância com os anteriores discursos de Jorge Costa.