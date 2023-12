Marco Leite sobre Luís Silva: «É um jogador chato»

Marco Leite voltará a assumir o banco do AVS SAD diante do P. Ferreira, uma vez que Jorge Costa continua a cumprir o castigo de 17 dias implementado pela FPF. Assim, o adjunto dos avenses quer que a equipa mantenha, diante dos castores, a boa forma que apresentou diante do FC Porto B."A direção e o foco está sempre na vitória. Sabemos de antemão que é uma partida muito difícil, porque o Paços de Ferreira tem jogadores com vários níveis de experiência e jogadores que já atuaram a nível europeu. Traz dificuldades, sim, mas não vai ser mais do que tem sido neste últimos jogos", refletiu o técnico, visando as duas últimas vitórias do AVS SAD e revelando que a "equipa está sempre na máxima força", dado que existe confiança em todos os jogadores que entram no onze.Luís Silva está novamente disponível para ser convocado, após ter cumprido castigo diante dos portistas, e recebeu elogios por parte de Marco Leite: "É um dos capitães e um daqueles que eu digo ser uma mais valia para o grupo. É um jogador 'chato', sempre aos berros no balneário e faz falta a qualquer equipa".Em tom final, o técnico adjunto dos avenses espera uma boa moldura humana este sábado, em casa, e sublinhou que seria bom "ter o estádio cheio". "Creio que isso irá acontecer. Merecemos isso, mas as vitórias têm ajudado. Espero que os três pontos fiquem cá em Vila das Aves, novamente", concluiu o treinador.O AVS SAD recebe o P. Ferreira este sábado, às 18h00.