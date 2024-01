Nenê eleito melhor avançado da Liga Sabseg em dezembro

Já colado a Wendel Silva, do FC Porto B, no topo da lista de melhores marcadores da competição, Nenê foi distinguido com o prémio de melhor avançado da Liga Sabseg referente ao mês de dezembro.O brasileiro, de 40 anos, apontou quatro golos nos quatro jogos disputados pelo AVS SAD durante o período em questão, faturando em todos os encontros em que participou e ajudando o emblema de Vila das Aves a registar quatro vitórias consecutivas.Nesta eleição, Nenê, que recebeu 27,61 por cento dos votos dos treinadores da competição, superou os 21,64 por cento de Chuchu Ramirez, do CD Nacional, e os 17,91 por cenro de Roberto, do CD Tondela.