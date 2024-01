Nenê eleito melhor jogador de dezembro da Liga Sabseg pelo Sindicato

Nenê foi considerado, pelo Sindicato dos Jogadores, o melhor jogador de dezembro da Liga Sabseg. O avançado do AVS SAD está numa forma notável e marcou em todas as partidas para o campeonato durante o último mês, contribuindo para quatro vitórias que ajudaram a reforçar a 1.ª posição dos avenses na competição.O ponta-de-lança, de 40 anos, recebeu 16,57 por cento dos votos, com Gabriel Silva, do Santa Clara e Gustavo Silva, do Nacional, a completarem o pódio de eleitos.Nenê tem 12 golos e duas assistências em 19 partidas pelo AVS SAD nesta temporada, números que o colocam, por exemplo, em 2.º lugar na lista de melhores marcadores da 2.ª Liga, com 10 tentos, só atrás de Wendel Silva, do FC Porto B.