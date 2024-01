Nenê eleito melhor jogador do mês de dezembro da Liga Sabseg

Depois de conquistar o, assim como, Nenê foi eleito agora o melhor jogador do mês de dezembro da Liga Sabseg pela Liga Portugal, amealhando o terceiro galardão no espaço de nove dias.O avançado do AVS SAD tem estado de pé quente e marcou um golo em cada um dos quatro jogos para o campeonato durante dezembro. E, apesar do arranque tremido que os avenses estão a viver em 2024, o brasileiro também já apontou mais dois golos na 2.ª Liga e está em primeiro na lista de melhores marcadores da competição a par de Wendel Silva.Nenê conquistou 28,36 por cento dos votos, batendo Chuchu Ramirez do Nacional (17,16%) e Roberto do Tondela (13,43%).