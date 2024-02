Nenê eleito o melhor jogador de janeiro da 2ª Liga pelo Sindicato de Jogadores

Nenê amealhou vários prémios individuais em dezembro , fruto da excelente forma e veia goleadora que tem apresentado na 2ª Liga, fator que não diminuiu na entrada do novo ano, valendo a eleição pelo Sindicato dos Jogadores como o melhor jogador de janeiro da Liga Sabseg.O avançado, de 40 anos, do AVS SAD apontou cinco golos em quatro jornadas, assumindo o topo da tabela de melhores marcadores do campeonato com 15 remates certeiros, valendo-lhe 16,81 por cento dos votos para vencer o prémio, à frente de Lucas França (13,22%), do Nacional, e Lucas Silva (12,45%), do Marítimo.