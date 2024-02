Nenê eleito o melhor jogador Liga SABSEG pelo segundo mês consecutivo

Que momento especial atravessa Nenê. O avançado do AVS SAD voltou a ser considerado o jogador do mês da Liga SABSEG pelo segundo mês consecutivo, conquistando o mesmo feito em janeiro que o havia condecorado em dezembro.O ponta de lança brasileiro recolheu 41,48 por cento dos votos dos principais treinadores da 2ª Liga, superiorizando-se a Lucas, do Marítimo (5,93%) e Gustavo Silva, do CD Nacional (5,19%).O feito foi também repetido no que toca ao avançado do mês, muito pelo apontamento de cinco golos em quatro partidas em janeiro, contribuindo para a perseguição ativa dos avenses ao 1.º lugar, ocupado pelo Santa Clara, e em busca de garantir a subida de escalão o mais rapidamente possível.Nenê, de 40 anos, lidera a lista dos melhores marcadores da 2.ª Liga com 16 remates certeiros, rigorosamente metade do que os avenses têm no campeonato, 32, e marca já há sete jornadas consecutivas.