Nenê: «Ganhei este prémio quando comecei a jogar, em cada treino que fiz até agora»

Nenê foi considerado, tendo apontado quatro golos nas quatro partidas para o campeonato no último mês de 2023. Aliás, o ponta-de-lança de 40 anos tem marcado em todos os encontros dos avenses desde esse período, continuando numa forma tremenda."Tenho a agradecer a todos os que votaram. É tudo fruto de muito trabalho. Não ganhei este prémio hoje nem em dezembro, ganhei quando comecei a jogar, em cada treino que fiz até agora. Só tenho a agradecer e continuar a trabalhar para que possamos continuar assim", aplaudiu Nenê na receção do galardão, depois de Pedro Trigueira também receberem os respetivos troféus.E, para concluir, ainda deixou o desejo de continuidade na procura da subida de divisão, objetivo bem presente na missão avense para a segunda metade do campeonato: "Espero continuar a ajudar a equipa assim, marcando mais alguns golos, juntamente com a ajuda dos meus companheiros".