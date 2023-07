Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nenê quase quarentão segue a espalhar magia Foi dos pés do avançado brasileiro que saiu o último golo do Vilafranquense na 2ª Liga de 2022/23 e o primeiro do AVS SAD nesta nova temporada





• Foto: Carlos Gonçalves