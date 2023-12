Nenê revela o segredo da boa forma: «Gosto muito de desafios»

Nenê é um dos elementos mais velhos a atuar na Liga Sabseg, porém, é também um dos melhores marcadores. As exibições do avançado do AVS SAD não têm correspondido ao número no bilhete de identidade e este continua a contribuir com golos para várias vitórias dos avenses, como ocorreu na última partida, ao abrir o marcador diante do FC Porto B. Nesse sentido, o brasileiro revelou o 'segredo' para a boa forma na antevisão à partida com o P. Ferreira."Gosto muito de desafios. O segredo é trabalhar todos os dias. Focar a energia dentro do campo para prevalecer o rendimento e ir à procura da melhor forma e ajudar a minha equipa ao máximo nível. Outros condimentos são a alimentação, o descanso e estar concentrado no que o treinador me pede, para desempenhar o meu papel da melhor maneira possível", esclareceu o ponta de lança, hoje com 40 anos.No que diz respeito à partida de amanhã, Nenê vê o grupo motivado e descreve-o como uma "equipa muito boa". "Trabalhámos bem esta semana. Viemos de duas vitórias consecutivas e isso ajuda a equipa a ter mais confiança. Posso dizer que vamos entrar focados em jogo e em busca dos três pontos."Aliás, Nenê reforçou que as duas vitórias com às equipas B de FC Porto e Benfica vieram mostrar "a força do grupo" e afirmou: "Não são as derrotas que nos vão abalar. Temos de melhorar os erros que cometemos. De partida a partida, temos melhorado e isso dá-nos tranquilidade para o futuro.O AVS SAD vai receber o P. Ferreira no Estádio do CD Aves, amanhã, às 18h00.