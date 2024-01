Oficial: Samuel Granada é reforço do AVS SAD

View this post on Instagram A post shared by AFS (@afs_viladasaves)

O AVS SAD oficializou, esta quinta-feira, a contratação do avançado Samuel Granada. O brasileiro, de 23 anos, chega ao emblema de Vila das Aves por empréstimo do Fluminense, válido até ao final da temporada."Sinto-me muito feliz. É um desafio muito importante para mim e para a minha carreira, sinto-me bem e estou muito entusiasmado com esta temporada. Espero poder ajudar muito a equipa e fazer muitos golos. As expectativas são muito boas, estou a realizar um sonho por jogar fora do Brasil. Estou pronto", disse, aos meios do emblema avense, antes de se descrever: "Sou um matador, em primeiro lugar, mas também ajudo muito na marcação, movimento-me bem, sou um bom assistente e luto até final pela bola."Formado no emblema tricolor, o ponta-de-lança tem apenas seis jogos pela equipa principal, tendo somado vários empréstimos nas últimas épocas, o último dos quais ao Volta Redonda, onde apontou seis golos em 15 partidas.O técnico Jorge Costa ganha assim uma importante alternativa para o centro de ataque, onde Nenê, aos 40 anos, tem sido indiscutível.