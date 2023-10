Pedro Trigueira e o prémio de melhor guarda-redes do mês: «É o reconhecimento do trabalho feito por toda a equipa»

Pedro Trigueira recebeu, esta quinta-feira, o prémio do guarda-redes do mês da 2.ª Liga, referente a setembro deste ano, depois de também já ter sido galardoado em agosto. O guardião do AVS SAD foi o mais votado pelos treinadores principais do segundo escalão do futebol português, mas decidiu destacar o trabalho coletivo do plantel de Jorge Costa nesta conquista."É o reconhecimento do trabalho feito por toda a equipa e da ajuda mútua que existe neste grupo. Este prémio é para eles e para a minha família, que está sempre lá para me apoiar em todos os momentos", disse, em declarações à Liga Portugal, acabando também por agradecer o troféu à organização.O jogador, com 35 anos, apenas sofreu um golo durante todo o mês, logo na primeira partida dos avenses em setembro, diante da U. Leiria.Comojá mencionou, Pedro Trigueira superou Lucas França (Nacional) e Samu Silva (Marítimo) para esta conquista de guarda-redes do mês.