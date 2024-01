Pedro Trigueira eleito melhor guarda-redes da Liga Sabseg no mês de dezembro

Pedro Trigueira, guardião do AVS SAD, conquistou o prémio de melhor guarda-redes do mês de dezembro na Liga Sabseg, voltando a receber a distinção que já tinha alcançado nos meses de agosto e setembro.Durante o período em análise, o dono da baliza da formação orientada por Jorge Costa foi titular nas quatro partidas realizadas, tendo sofrido apenas dois golos, ambos contra o FC Porto B, e mantido a baliza a zeros nos restantes encontros, ajudando o emblema de Vila das Aves a somar quatro triunfos consecutivos.Nesta votação, Pedro Trigueira reuniu 33,58 por cento dos votos dos treinadores principais da competições, superando a concorrência de Lucas França, do Nacional, com 17,91 por cento, e de Gabriel Silva, do Santa Clara, que recolheu 14,18 por cento das preferências.