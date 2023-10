Pedro Trigueira eleito melhor guarda-redes da Liga Sabseg no mês de setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Portugal anunciou, esta terça-feira, que Pedro Trigueira, do AVS SAD, foi eleito o melhor guarda-redes da Liga Sabseg durante o mês de setembro, tendo reunido 27,45 por cento das preferências dos treinadores da competição.No período em questão, Trigueira foi titular nas duas partidas realizadas pela sua equipa na prova, sofrendo apenas um golo e contribuindo para os dois triunfos dos avenses. O guardião, de 35 anos, já tinha conquistado este distinção no mês de agosto.Nesta votação, Pedro Trigueira bateu a concorrência de Lucas França (CD Nacional), com 16,34 por cento dos votos, e de Samu Silva (Marítimo), que recolheu 10,46 por cento das preferências.