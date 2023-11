Pedro Trigueira renova até 2026 com o AVS SAD

O AVS SAD anunciou, este domingo, ter chegado a acordo com o guarda-redes Pedro Trigueira para a renovação do contrato que ligava as duas partes e que terminava no final desta época. O guardião, de 35 anos, fica agora com um vínculo válido até 2026.Trigueira está a cumprir a segunda temporada ao serviço da antiga SAD do Vilafranquense, onde tem sido titular indiscutível nos jogos da Liga Sabseg. Esta época, Trigueira já participou em 13 jogos, tendo sofrido apenas oito golos. Além disso, venceu o prémio de melhor guarda-redes da 2.ª Liga nos meses de agosto e setembro.