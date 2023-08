Sereno e o duelo com o Valladolid: «Tivemos algum medo no início, mas equilibramos a partida»

No final do particular desta manhã entre o AVS SAD e o Valladolid, disputado no estádio do clube espanhol, Henrique Sereno, presidente da formação da Vila das Aves, não escondeu a satisfação por regressar a um palco onde foi feliz enquanto jogador."Fui muito bem recebido, como sempre acontece. Esta é quase uma segunda casa para mim e desfruto sempre imenso quando tenho oportunidade de voltar aqui. Espero que não seja a última, mas sim a primeira de muitas vezes que venho cá enquanto presidente", disse o dirigente, em declarações à imprensa, fazendo depois a análise ao jogo de preparação."Em relação ao encontro, foi uma partida bem disputada. Colocaram-nos de pé atrás e tivemos medo no início. Pensei que ia sair daqui com um resultado pesado, mas depois equilibramos a partida e conseguimos chegar à igualdade. Penso que de forma justa, porque o Valladolid distraiu-se, relaxou e quando isso acontece, mesmo com uma equipa de nível inferior, pode terminar desta forma. Foi bom para eles porque perceberam que contra o Sp. Gijón terão de estar sempre atentos, e muito bom para os meus jogadores que jogaram numa realidade completamente distinta", salientou Sereno, que representou o Valladolid em 2009/10 e em 2012/13, antes de acrescentar: "Ainda não perdemos nesta pré-época e para mim é sempre melhor ganhar. Vamos atacar a 1.ª jornada com tudo."Por fim, Sereno foi também questionado sobre as diferenças entre ser jogador e presidente. "Os jogadores não sabem o quão bom é poderem concentrar-se só em jogar. Na administração, temos de nos preocupar com tudo, com o dinheiro, despesas. Como jogador estava tranquilo, sem pressão, mas estou a gostar imenso desta função e creio que vamos fazer uma equipa muito boa para tentar a subida de divisão. Esse é o objetivo", terminou.