Stênio: «Campeões da 2.ª Liga? Sim, é o nosso objetivo»

Stênio chegou no mês passado a Vila das Aves, sendo um dos reforços de inverno para o AVS SAD de Jorge Costa. Contudo, o extremo já se sente em casa e vinca a união do grupo que o recebeu bem "desde o primeiro momento" para começar a trabalhar com afinco. Nesse sentido, o brasileiro vê uma equipa preparada para defrontar o Torreense neste sábado (14h)."A nossa equipa tem trabalhado bem durante a semana para enfrentar o Torreense, que é bastante forte. Viemos de uma vitória muito importante contra uma equipa também ela muito forte, o Marítimo, portanto acredito que estamos preparados para enfrentar o próximo desafio", revelou o jogador de 20 anos, emprestado aos avenses pelo Cruzeiro, salientando que a adaptação tem "sido fácil, por causa do grupo unido e jogadores experientes".Sobre os objetivos a nível pessoal, Stênio apenas referiu que são "os mesmos do AVS" e não os distingue dos objetivos coletivos, vincando que é através do trabalho que a subida ao 1.º escalão pode ser possível: "Campeões da 2.ª Liga? Sim, é o nosso objetivo, acredito que seja muito difícil e por isso vamos ter de trabalhar com vontade para conseguirmos chegar lá".Stênio pode estrear-se a titular pelo AVS SAD, depois de ter feito 19 minutos na vitória diante do Marítimo (3-2)