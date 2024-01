Stênio já fala como jogador do AVS SAD: «É uma oportunidade incrível na minha carreira»

Stênio é o segundo reforço do mercado de inverno do AVS SAD , colmatando quase diretamente a saída de Carlos Daniel para o Trofense , também por empréstimo, e já falou como elemento do plantel avense."Estou muito feliz por estar aqui, é uma oportunidade incrível na minha carreira. É a minha primeira vez em Portugal e estou a tentar conhecer o clube. Venho para ajudar a equipa a conseguir todos os objetivos esse ano", admitiu o extremo, com 20 anos, frisando que tem visto os jogos da formação de Jorge Costa e vem com "expectativas altas" para entrar em campo: "Já estou a conhecer bem os processos. Quero ajudar e marcar golos, para me dar bem aqui no AVS SAD e no futebol português".Stênio, que se descreve como um "jogador muito rápido" e com "um bom drible", acredita que tem uma arma secreta na sua apetência para poder marcar golos e aproximar-se à baliza adversária, finalizando com uma mensagem para os adeptos do emblema de Vila das Aves: "Esse ano vamos entregar-nos ao máximo para conseguir atingir os nossos objetivos. De mim isso significa muita entrega, muito conhecimento para que possamos alcançar todas as nossas ambições".