Stênio reforça AVS SAD por empréstimo até ao final da época

Stênio é o nome mais recente nos quadros do AVS SAD. O extremo chega à Vila das Aves por empréstimo do Cruzeiro e reforça imediatamente as opções de Jorge Costa para as alas da equipa.Stênio, com 20 anos, foi formado no emblema de Minas Gerais e leva já 42 jogos e dois golos ao serviço dos canarinhos. Vai reforçar os avenses até ao final da presente temporada.