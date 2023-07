Suspeita sobre investidor

O jornal brasileiro 'Metrópoles' reportou o início de uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários na sequências de uma denúncia de fraude em relação ao Grupo Delta, do ramo energético. O autor da denúncia refere o nome do Vilafranquense (onde a SAD estava instalada antes de rumar até Vila das Aves), a propósito de relações entre Rubens Takano, investidor da SAD e sócio da Delta, e Francisco Lavor, da Brasil Comercializadora, empresa que, segundo a denúncia, teria feito supostas transações fraudulentas em benefício do Grupo Delta. Em 2020/21, na 2ª Liga, o Vilafranquense chegou a ter patrocínio da CBC Agrícola (empresa de Lavor) na manga esquerda da camisola. Ao referido jornal, o Grupo Delta disse não ter relação com equipas de futebol e que "o Vilafranquense, agora AVS, é investimento pessoal" de Rubens Takano, através da 'Números Mouriscos Unipessoal, LDA'.





Até ao fecho da edição desta segunda-feira, não nos foi possível obter uma reação do AVS SAD.