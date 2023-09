Thiago Freitas acertou ontem a renovação do contrato com o AVS SAD até junho de 2026. O central, de 20 anos, ainda não foi utilizado esta época, mas é visto como aposta de futuro. Entretanto, Edson Mucuana vai jogar no Oliveira do Hospital (Liga 3) até ao final da temporada, enquanto Júnior Franco e Fábio Duarte rescindiram.