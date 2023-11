Trigueira e a renovação com o AVS SAD: «Mostra que as pessoas acreditam no meu trabalho»

Anunciada a renovação com o AVS SAD até 2026, Pedro Trigueira não escondeu a satisfação por prolongar o vínculo com o emblema que se mudou esta época para a Vila das Aves."Fico feliz com esta renovação, porque mostra que as pessoas acreditam no meu trabalho e em mim. Fico ainda mais feliz por dar continuidade a este projeto em que acredito", começou por dizer o guarda-redes, de 35 anos, que garante a mesma dedicação de sempre: "Vou continuar a dar sempre o meu máximo, a tentar ajudar a equipa como puder, independentemente das escolhas do treinador. Vou sempre trabalhar para ajudar a equipa a manter o bom nível. Espero que os adeptos se juntem a nós, porque todos juntos vamos ser muito mais fortes."O guardião, galardoado com os prémios de melhor guarda-redes da Liga Sabseg nos meses de agosto e setembro, voltou a sublinhar a importância do coletivo para a boa prestação defensiva da equipa. "Vejo com satisfação [a entrega desses prémios], mostra que o trabalho está a ser bem feito. São premios individuais, mas é como se fosse coletivo, porque sem a ajuda dos colegas não seriam possíveis", reiterou.