Trigueira recebe 3.º prémio de guarda-redes do mês esta época: «Sabor é exatamente igual»

Pedro Trigueira recebeu o troféu relativo ao prémio do guarda-redes do mês de dezembro da Liga SABSEG e, à semelhança do seu treinador , Jorge Costa, reiterou a confiança no grupo de trabalho do AVS SAD, dedicando o feito aos companheiros de equipa."O sabor deste prémio é exatamente igual aos anteriores, porque é um trabalho de toda a equipa. Por isso, dedico-o aos meus companheiros de baliza, assim como aos treinadores e a toda a restante equipa", revelou Trigueira, de 36 anos, o titularíssimo na baliza da formação de Vila das Aves depois de angariar 33,58 por cento dos votos dos treinadores do campeonato.Recorde-se que este não é o primeiro galardão do guardião nesta temporada, tendo repetido o feito em agosto e em setembro, valendo-lhe o primeiro lugar de um pódio composto por Lucas França, do Nacional e Gabriel Silva, do Santa Clara.