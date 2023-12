Zé Ricardo não preocupa

Apesar de ter saído com queixas na perna esquerda aos 78 minutos da partida com o FC Porto B, Zé Ricardo não é nova contrariedade para a equipa técnica do AVS SAD. Ao que Record apurou, o lateral foi reavaliado e a entrega ao departamento médico passa apenas por mera gestão de esforço, indicando que o brasileiro deverá estar apto para defrontar o P. Ferreira, no próximo sábado.

Noutro âmbito, Jonatan Lucca foi eleito o homem do jogo diante dos dragões pelos adeptos avenses.