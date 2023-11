Zé Ricardo suspenso por dois jogos por agressão

O lateral do AVS SAD, Zé Ricardo, foi suspenso por dois jogos face à expulsão no final da partida diante do Santa Clara (2-1), nos Açores.O brasileiro, segundo consta no relatório da equipa da arbitragem, agrediu violentamente um jogador dos açorianos e enfrenta, assim, uma suspensão acrescida.Léo Alaba, que recebeu um duplo amarelo no final, e Simão Bertelli, guardião suplente dos avenses, também foram castigados, mas apenas com um jogo. Este último, segundo o relatório de castigos, por insultos, passando a citar: "Vai para o c....! Isto não é nada!", alegadamente na direção do juiz da partida, sobre um lance dividido.Os três jogadores falham assim a receção ao Nacional, na próxima jornada da Liga SABSEG.