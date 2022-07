Particular contra o Sindicato

Depois do particular frente ao Estoril (0-4), o B SAD volta a entrar hoje em campo, desta feita frente à equipa do Sindicato de Jogadores, formado por futebolistas sem clube, que tem a oportunidade de realizar o primeiro jogo de exibição.O encontro será disputado no Campus do Jogador, em Odivelas, às 10 horas. De salientar ainda que a partida será aberta ao público, pelo que os adeptos dos azuis vão poder ver pela primeira vez o conjunto do técnico José Pratas em ação.