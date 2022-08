António Montez renova com a B SAD até 2023

António Luís Cavaco Silva Sá Montez, conhecido apenas pelo primeiro e último nome, renovou contrato com o B SAD por mais um temporada. O médio, de 20 anos, neto do ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, chegou às Torres de Belém em 2018/19 e é mais uma opção para a zona central do terreno da equipa liderado por Nandinho.Recorde-se que na temporada passada, o centrocampista fez um jogo pelos azuis no principal escalão do futebol nacional no polémico encontro frente ao Benfica (7-0).