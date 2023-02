Árbitro terá dito a Rui Pedro Soares: «Ladrão, vais ter o que mereces»

O Conselho de Disciplina da FPF arquivou o processo disciplinar aberto ao árbitro Anzhony Rodrigues, que no passado dia 7 de outubro de 2022, depois do duelo entre B SAD e Farense para a Liga Sabseg, no Estádio do Jamor, terá dito a Rui Pedro Soares, presidente dos azuis, "ladrão vais ter o que mereces" e "podes continuar a olhar que eu gosto é de mulheres".Recorde-se que Rui Pedro Soares havia sido suspenso por 15 dias e multado em 540 euros por abordar a arbitragem chefiada por Anzhony Rodrigues de forma "ameaçadora". "Num tom ameaçador disse: Quem é que deu o pontapé de penálti? Tu ou tu?", podia ler-se no relatório do árbitro, que narrou ainda que a PSP e elementos de segurança privada foram chamados a intervir após o final do jogo, no percurso para os balneários. Contactado por, o clube não quis comentar o caso.