B SAD absolvido de processo disciplinar relativo a jogo com o Farense

O B SAD foi absolvido do processo disciplinar aberto pelo Conselho de Disciplina da FPF devido a incidentes registados no jogo diante do Farense, a 7 de outubro, para a 8ª jornada da 2ª Liga. Em causa estaria a "eventual violação de deveres gerais e eventual violação de deveres especiais".No entanto, Gonçalo Costa, antigo coordenador de segurança do emblema azul, recebeu uma suspensão de 135 dias e ainda uma multa de 2.140 euros por "incitamento à indisciplina".Recorde-se que após o final desse encontro, se registou uma confusão generalizada no túnel de acesso aos balneários do Estádio Nacional. Na altura, o presidente Rui Pedro Soares havia sido suspenso por 15 dias e multado em 540 euros por abordar a arbitragem chefiada por Anzhony Rodrigues de forma "ameaçadora". Já o processo disciplinar aberto ao árbitro do jogo acabou arquivado.