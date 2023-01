B SAD dá bifana e bebida a quem comprar bilhete na receção ao Vilafranquense

Já que o nosso próximo jogo será às 12:45h, decidimos oferecer, com a compra do bilhete, aquilo que não pode faltar! #torresdebelem pic.twitter.com/Zlzqsqi5C8 — B-SAD (@BSADFutebol) January 19, 2023

O B SAD recebe sábado o Vilafranquense para a 17.ª jornada, que marca o fim da primeira volta da 2.ª Liga. O encontro vai disputar-se no Jamor às 12h45 e, por tratar-se da habitual hora de almoço, os azuis decidiram brindar aqueles que decidirem assistir à partida com... uma bifana e uma bebida!"Já que o nosso próximo jogo será às 12:45h, decidimos oferecer, com a compra do bilhete, aquilo que não pode faltar!", pode ler-se nas redes sociais do B SAD, numa publicação onde está descrita a oferta, o preço do ingresso e a abertura das bilheteiras.