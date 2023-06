B SAD multado em 4.910 euros

O B SAD, que caiu para a Liga 3 no último fim de semana após a derrota (0-1) frente ao Länk Vilaverdense no playoff, foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF com o montante de 4.910 euros devido a incumprimento na entrega à Liga de "documentação relacionada com controlo de execução orçamental".Recorde-se que o CD da FPF já tinha instaurado um processo disciplinar ao B SAD no passado dia 9 de maio e, segundo o que o nosso jornal havia apurado, o atraso na documentação devia-se à mudança de contabilista por parte do B SAD em janeiro.