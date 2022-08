B SAD multado em 5.100 euros por incumprimento de obrigações de transparência

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 5.100 euros ao B SAD "pela prática de uma infração disciplinar" devido ao incumprimento de obrigações de transparência."Acordam os membros da Secção Profissional do Conselho de Disciplina da FPF em condenar aArguida Os Belenenses, Sociedade Desportiva Futebol SAD, pela prática de uma infraçãodisciplinar p. e p. no artigo 93.º-A n.º 1 RDLPFP [Obrigações de Transparência], na sanção demulta no montante de € 5.100,00 (cinco mil e cem euros)", pode ler-se no comunicado publicado esta terça-feira.