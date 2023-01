B SAD oficializa a chegada de Fabrício Simões

A B SAD oficializou esta terça-feira a contratação de Fabrício Simões, experiente avançado brasileiro de 38 anos com uma vasta experiência no futebol português. O ponta de lança natura do Cachoeiro vestiu as cores do Estrela da Amadora na última temporada, clube pelo qual apontou dois golos em 22 jogos realizados. Antes, representou ainda Câmara de Lobos (2006/07), Machico (2007/08), Benfica de Castelo Branco (2009/10), União de Leiria e Operário Lagoa (2010/11), Estoril (2011/12), Sporting da Covilhã (2013), Famalicão (2018/19), Farense (2019/20) e Feirense (2020/21).





Mais uma entrada na nossa equipa, desta vez Fabrício Simões. O experiente avançado brasileiro que já conhece bem o futebol português. Bem-vindo Fabrício! #torresdebelem pic.twitter.com/ZSVj64LXWT — B-SAD (@BSADFutebol) January 31, 2023