B SAD oficializa médio Samuel Lobato e avançado Patrick Machado

A B SAD, da Liga Sabseg, oficializou esta quinta-feira as chegadas do médio Samuel Lobato e do avançado brasileiro Patrick Machado, por empréstimo de Famalicão e Santa Clara, respetivamente, no último dia do mercado.

O jovem Samuel Lobato, de 20 anos, alinhava pela equipa de sub-23 dos famalicenses, na qual realizou somente sete partidas na temporada passada, com um golo apontado, depois de ter passado pela formação de Sporting, Leixões, Salgueiros, Boavista e Gondim-Maia.

Já Patrick Machado, que até já se estreou com a camisola dos azuis, no derradeiro fim de semana, no desaire por 3-2 na receção ao Moreirense, em que assistiu para o segundo tento da sua equipa, em oito minutos dentro de campo, chega oriundo dos açorianos do Santa Clara.

Na última época, o brasileiro apenas participou numa partida com a camisola do Santa Clara, que o tinha contratado ao Grémio, após um empréstimo ao GE Brasil. Na equipa de Porto Alegre, Patrick esteve cinco épocas, com uma cedência ao Criciúma em 2018.

A B SAD soma apenas um ponto em quatro rondas da Liga Sabseg, no 17.º e penúltimo lugar, visitando no domingo o Nacional, 16º, com três pontos, no Estádio da Madeira, a partir das 15:30.