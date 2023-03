Bernardo Caldeira antevê duelo com o Tondela: «Temos confiança no que podemos fazer»

Bernardo Caldeira, lateral direito do B SAD, acredita que os azuis podem somar a segunda vitória consecutiva na 2ª Liga hoje, diante do Tondelaf, depois do triunfo por 1-0, em Santa Maria da Feira, sobre o Feirense. O português deixa elogios à equipa beirã, mas garante estar confiante para o duelo."Espero um bom jogo entre duas equipas competitivas. Sabemos da qualidade do Tondela, uma equipa que sofre poucos golos, mas nós temos as nossas ideias bem preparadas e também temos confiança no que podemos fazer", começou por referir."A vitória da semana passada foi muito importante para aumentar os níveis de confiança do grupo, mas queremos fazer mais e não podemos ficar por aqui. Há muito trabalho ainda por fazer e no domingo vai entrar uma equipa focada em conseguir os três pontos", sublinhou.