Boubacar Fofana reforça azuis

Boubacar Fofana é o primeiro reforço do B SAD para a segunda metade da temporada. O médio guineense de 33 anos, que já representou diversos clubes em Portugal, tais como Pinhalnovense, Praiense, Gondomar, Tondela, Nacional e Moreirense, regressa assim ao futebol português cinco anos depois, tendo representado os israelitas do Ironi Tiberias (2ª divisão).De resto, os azuis deverão anunciar mais seis novos jogadores até ao fecho do mercado de transferências de inverno.