BSAD anuncia Paulo Mendes como novo treinador

A BSAD, da Liga Sabseg, anunciou esta segunda-feira Paulo Mendes como novo treinador, com contrato até junho de 2024, após orientar, de forma interina, os azuis no triunfo frente ao FC Porto B (2-1).



"A BSAD apresenta Paulo Mendes como seu novo treinador, que assina contrato até junho de 2024", informou o emblema lisboeta, numa nota enviada à agência Lusa.

Paulo Mendes era treinador-adjunto de Nandinho, que tinha assumido o posto a partir da quarta jornada, após a saída de José Maria Pratas.

A BSAD ocupa atualmente a 16.ª posição da 2ª Liga, de acesso ao playoff de manutenção, com 19 pontos.

Paulo Mendes, de 56 anos, tem no currículo passagens por 1.º Dezembro, Oriental, Pinhalnovense, Oeiras, Pêro Pinheiro ou Elvas, em Portugal, para além de SO Armée (Costa do Marfim) e, como adjunto, dos chineses do Shenzhen FC e do Beijing Renhe.