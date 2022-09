BSAD multado por escassez... de apanha-bolas

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o BSAD em 357 euros pelo facto de os azuis terem apresentado um número de apanha-bolas inferior ao exigido no Regulamento de Competições (RC) no jogo com o Feirense, referente à sexta jornada da Liga Sabseg (1-1), disputado no Estádio Nacional."Apenas foram apresentados 3 apanha-bolas, o que não está em conformidade com o Regulamento de Competições", pode ler-se no documento.O RC da Liga Portugal refere, no artigo 60 nº 10 alínea C, que "o número de apanha-bolas não pode ser inferior a nove nos jogos da Liga Portugal 1 e a sete nos jogos da Liga Portugal 2 e cuja idade não pode ser inferior a 8 anos nem superior a 16 anos".