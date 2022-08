BSAD oficializa treinador Nandinho hora e meia antes de jogar com o Moreirense

A BSAD oficializou este sábado a contratação de Nandinho para o comando técnico dos lisboetas, a cerca de uma hora e meia da receção ao líder Moreirense, da quarta jornada da Liga Sabseg.



"Vimos com muita ambição e muita vontade de ajudar o clube a alcançar os seus objetivos", afirmou Nandinho, em declarações publicadas nas redes sociais dos azuis.

O treinador, de 49 anos, que já vai orientar a equipa na partida de hoje, com os cónegos, substitui no cargo José Maria Pratas, despedido depois de três jornadas disputadas, nas quais a BSAD apenas conquistou um ponto, resultante do 3-3 frente ao Penafiel, numa partida em que esteve a vencer 3-0 e com mais um elemento.

Contudo, a sociedade anónima desportiva liderada por Rui Pedro Soares não oficializou publicamente, até ao momento, a saída de José Maria Pratas. Nandinho encontrava-se a orientar a equipa de futebolistas sem clube do Sindicato dos Jogadores, no Estágio do Jogador, depois de duas épocas nos espanhóis do Almería B.

O ex-avançado também já tinha liderado o Gil Vicente, em duas ocasiões, intercaladas com um ano a representar o Famalicão, contando já com alguma experiência na Liga Bwin.

Como jogador, Nandinho alinhou, para além da turma gilista, no Leixões, no Vitória de Guimarães, no Benfica, no Alverca (por empréstimo dos encarnados) e no Salgueiros.

A BSAD, que ocupa o 17.º e penúltimo lugar da classificação, recebe ainda hoje o líder Moreirense, com nove pontos em outros tantos possíveis, no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 14 horas, com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.