BSAD vai fazer participação ao Conselho de Disciplina face a omissão do árbitro

O caso aconteceu ao minuto 22. O guardião do Kewin Silva, dos cónegos, é carregado em falta por Saphira (BSAD) que o árbitro João Gonçalves assinala. Na sequência do lance, Luís Rocha afasta o avançado, atirando-o para o chão e gera-se uma confusão no relvado do Estádio Nacional.No meio do 'monte' de jogadores, Hugo Gomes dá um empurrão a Jefferson, que responde com uma chapada no central do Moreirense, caindo no relvado. O juiz da partida apercebe-se desta última situação e expulsa Jefferson, futebolista do BSAD, ao minuto 22. Hugo Gomes vê o cartão amarelo.Assim, o emblema encabeçado por Rui Pedro Soares vai enviar para o CD da Federação Portuguesa de Futebol as imagens do sucedido no Jamor, na partida da quarta jornada da Liga Sabseg.