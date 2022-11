Comissão de Instrutores dá razão a Cafú frente à B SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Comissão de Instrutores (CI) da Liga considerou procedente a queixa do médio Cafú Phete, que reclamava o pagamento de 35 mil euros à B SAD. Em causa, estão prémios contratualizados de dez mil euros por cada série de dez jogos com pelo menos 45 minutos de utilização. Tendo o internacional sul-africano cumprido esses requisitos em "25 jogos na época 2020/2021 e em 22 jogos na época 2021/2022", deliberou o CI ser-lhe devida a compensação de 40 mil euros, dos quais apenas foi ressarcido em cinco mil.Daí que o documento remetido ao Conselho de Disiciplina aponte a "infração" no "plano económico".