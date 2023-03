Cova da Piedade oferece bilhetes duplos para o jogo B SAD-Tondela

Cova da Piedade e B SAD aprovaram a fusão das equipas de futebol sénior a partir da época 2023/24 e os primeiros efeitos práticos fazem agora notar-se. Esta quinta-feira, os piedenses anunciaram que oferecem ingressos duplos para o encontro dos azuis, na Liga Sabseg, diante do Tondela, a contar para a 24ª jornada da prova."Convidamos todos os sócios a estarem presentes e acompanharem este jogo! Os convites duplos serão entregues a partir das 13h00 do dia de jogo na bilheteira principal do Estádio Nacional mediante a apresentação do cartão de sócio", pode ler-se na publicação realizada através das redes sociais com o intuito de aproximar os associados piedenses da nova realidade.O jogo irá ter lugar no Estádio Nacional, no domingo, a partir das 15h30.