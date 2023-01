Danny Henriques rescindiu com o B SAD, sabe. O central de 25 anos, capitão do conjunto orientado por Nandinho, pediu à administração encabeçada por Rui Pedro Soares para deixar o clube, que prontamente aceitou. A braçadeira passará agora para Nuno Tomás.O jogador, que também possui nacionalidade holandesa, já não foi utilizado no triunfo por 2-0 sobre o Leixões para a Liga Sabseg, no passado dia 29. Os azuis voltam à ação no sábado, dia 7, na deslocação ao terreno do Mafra.